Gazzetta - Milan, sempre più vicino il rinnovo di Ibra: la distanza è minima, bonus decisivi

Contatti continui e lavoro ad oltranza per chiudere entro lunedì, giorno del raduno a Milanello, il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic: è questo il programma del week end dei dirigenti rossoneri in via Aldo Rossi. Nelle ultime ore, le parti si sono avvicinate ancora di più, facendo aumentare la fiducia e l'ottimismo di arrivare ad un accordo in tempi brevissimi. Si continua a lavorare sui dettagli, in particolare sui bonus che saranno decisivi per arrivare all'intesa finale.

DISTANZA MINIMA - Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Spot, il Milan ha cambiato un po' la sua proposta, passando da 5 milioni di euro fissi con dei bonus tradizionali, cioè con medie difficoltà, a 6 milioni grazie a bonus più facili da raggiungere. Nelle ultime ore, anche Ibra ha deciso di venire incontro al club rossonero ed è sceso da quota 7 milioni. La distanza è quindi minima, ma servirà definire ancora qualche dettaglio per arrivare alla tanto attesa fumata bianca.

SCATTO DECISIVO - Il Milan non intende andare oltre i 6 milioni, mentre per lo svedese quella dei 6 milioni è la base per arrivare con i premi a quota 7 milioni. Il lavoro dei dirigenti milanisti e di Mino Raiola, agente di Ibra, proseguiranno anche oggi e non è escluso che già i contatti odierni portino allo scatto decisivo. La speranza di tutti è questa, anche perchè lunedì è in programma il raduno a Milanello e in via Aldo Rossi hanno obiettivo molto chiaro, cioè presentarsi al via della nuova stagione con Zlatan Ibrahimovic già in rosa.