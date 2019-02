Gazzetta - Milan, sentenza Piatek: il "serial bomber" ha cambiato passo e connotati ai rossoneri

Niente di nuovo sul fronte Piatek. Anche ieri, il pistolero ha lasciato il segno. Qualcuno aveva dubbi? Il “serial bomber”, così lo definisce La Gazzetta dello Sport, ha colpito anche l’Empoli: settimo gol in sei partite nel Milan, inclusa la Coppa Italia. Soltanto Leo Messi, nei cinque top campionati europei, ha segnato di più: 30 reti per l’argentino, 26 per il polacco.

GOL E BRAND - Numeri impressionanti, quelli dell’ex Genoa. Un attaccante che ha cambiato passo e connotati al Milan. Da quanto Piatek è in rossonero segna almeno una volta ogni sette giorni, che si giochi di sabato, di domenica, o di martedì, come successo in TIM Cup contro il Napoli. I 35 milioni di euro spesi a gennaio per portarlo a Milanello stanno già ripagando: oltre i gol, infatti, Kris sta diventando un ottimo brand. Molti sponsor - riporta la Gazzetta - si stanno avvicinando

STANDING OVATION - I tifosi sono pazzi di lui. Ieri, al momento della sostituzione, il popolo di San Siro gli ha riservato una standing ovation, la più calorosa di sempre. I numeri servono alle statistiche ma nel calcio spiegano anche altro: col Milan Piatek ha segnato 7 gol in 5 partite da titolare con i primi 9 tiri in porta. Statistiche che non lasciano spazio ad altre interpretazioni: è nata una stella.