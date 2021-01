Gazzetta - Milan, senza Ibra ci pensa Leao: Rafa ancora a segno con una giocata geniale

In tanti, durante l'intervallo di Benevento-Milan, avranno pensato alla sostituzione di Rafael Leao, che dopo l'espulsione di Tonali non riusciva a dare una mano a Calabria sulla fascia destra e così i giocatori di Inzaghi trovavano grandi spazi. Stefano Pioli, al contrario, non ha preso in considerazione l'uscita del portoghese nemmeno per un secondo e alla fine ha avuto ragione visto il grande gol segnato dal giovane attaccante milanista ad inizio ripresa.

ENORMI POTENZIALITA' - Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, Leao ha dei numeri pazzeschi e ora è sempre più chiaro cos'aveva visto in lui Zvonimir Boban, il quale, quando era un dirigente del Milan, aveva puntato sull'ex Lille ad occhi chiusi. Le potenzialità di Rafa sono enormi e la convinzione comune è che non le abbia ancora fatte vedere tutte, anzi ci sono ancora ampi margini di miglioramento visto che ha solo 21 anni. Senza Ibrahimovic, mercoledì contro la Juventus del suo connazionale Cristiano Ronaldo sarà ancora lui a guidare l'attacco milanista.

PERCORSO DI CRESCITA - Il gol di ieri contro il Benevento è stata una perla incredibile di un giovanissimo campione: "Questo è uno dei gol più belli della mia carriera, eppure la cosa più importante è la vittoria. Tre punti importanti, abbiamo giocato in dieci, non era semplice" le parole nel post-partita di Leao che mette sempre al primo posto la squadra. Il portoghese ha poi voluto ringraziare anche Pioli che lo sta aiutando molto: "Devo ringraziare Pioli, sto imparando tanto da lui". Il percorso di crescita di Rafa è ancora molto lungo, ma in via Aldo Rossi sono sempre più convinti di avere tra le mani un potenziale campione.