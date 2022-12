Gazzetta - Milan, serve il vero De Ketelaere: Pioli punta forte su di lui e lo avvicina alla porta

MilanNews.it

Dopo il deludente Mondiale del suo Belgio, Charles De Ketelaere è tornato ieri ad allenarsi con il Milan a Dubai. La sua prima parte di stagione in rossonero è stata ben al di sotto delle aspettative e per questo Stefano Pioli vuole sfruttare questi ultimi giorni di pausa prima della ripresa del campionato per ritrovare il giovane trequartista belga che è stato il grande colpo estivo del Diavolo.

LA FIDUCIA DI PIOLI - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il tecnico milanista, dopo averlo accolto al suo arrivo in ritiro nella notte tra martedì e mercoledì, ha parlato con Charles anche durante l'allenamento, ribadendogli la sua grande fiducia e la sua volontà di puntare fortemente su di lui anche nella seconda parte di questa stagione. De Ketelaere ha bisogno di ritrovare un po' di spensieratezza, la stessa che aveva al Bruges, e "dimenticare" la pressione che lo ha schiacciato da quando è sbarcato a Milanello.

VICINO ALLA PORTA - L'aspetto psicologico è fondamentale, ma è importante anche la questione tattica: Pioli sta infatti pensando di avvicinarlo maggiormente alla porta e di liberarlo da qualche obbligo tattico. Finora De Ketelaere non è mai andato in gol da quando è al Milan e chissà che una rete non possa essere la scintilla giusta per sbloccarsi finalmente. Tutto il club, i compagni e l'allenatore sono dalla sua parte e tifano per lui. Ora tocca a lui ripagare questa fiducia incondizionata.