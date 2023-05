Gazzetta - Milan, serve la Champions a tutti i costi. Altrimenti a rischio area tecnica e allenatore

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Conclusa l'avventura nella Champions League 2022-2023, ora il Milan deve rialzare subito la testa perchè nelle ultime tre giornate di campionato i rossoneri si giocano la qualificazione all'edizione del prossimo anno. Tutti sanno bene quanto sia importante per il Diavolo partecipare anche nella prossima stagione alla competizione europea per club più importante sia da un punto di vista sportivo che economico.

MISSIONE CHAMPIONS - Al momento, il Milan è quinto in classifica, a -4 dalla Lazio e a -5 dall'Inter. Il Napoli è ormai irraggiungibile, mentre la Juventus è seconda a +8 dal Diavolo. Arrivare tra le prime quattro, dunque, è una missione quasi impossibile, ma l'ipotesi di una nuova penalizzazione per i bianconeri è molto probabile e dunque per il Milan ci sono ancora chance di arrivare in Champions. Se dovesse finire così, andranno fatte comunque delle valutazioni su cosa non ha funzionato in questa stagione, ma l'obiettivo primario della proprietà sarebbe stato raggiunto e quindi ci sarebbe con ogni probabilità la conferma del trio Maldini-Massara-Pioli.

A RISCHIO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che al contrario, in caso di mancato approdo in Champions, tutti sarebbero a rischio, compresi i due dirigenti che guidano l'area tecnica e ovviamente l'allenatore. Tutto passa quindi dalle prossime tre partite di campionato e da questo finale di stagione. In estate, ci saranno molti movimenti sia in entrata (il Milan avrebbe bisogno di almeno 6-7 rinforzi, compresi tre titolari) che in uscita, resta solo da capire se sarà ancora il trio Maldini-Massara-Pioli a gestirli.