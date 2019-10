Gazzetta - Milan, servono giocatori di esperienza: idea Elneny per gennaio

Zvonimir Boban ha ripetuto più volte nelle ultime settimane che il Milan ha bisogno di qualche elemento di esperienza e quindi a gennaio i rossoneri andranno a caccia di qualche giocatore di questo tipo da inserire della giovane rosa milanista. Il club di via Aldo Rossi si sta guardando intorno e nelle ultime ore sarebbe spuntata l'idea Mohamed Elneny, centrocampista classe 1992.

GEOMETRA INCONTRISTA - Lo riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che spiega che l'egiziano è nel pieno della sua carriera ed è quel tipo di mediano che alla rosa rossonera attuale manca: si tratta infatti di un geometra incontrista, una sorta sintesi tra Kessie, Biglia e Bennacer. Elneny può giocare sia da regista davanti alla difesa, ma anche essere l'erede di Kessie nel caso in cui a gennaio il Wolverhampton dovesse tornare sull'ivoriano.

CARRIERA - Cresciuto in Egitto nell’Arab Contractors, nel 2013 Elneny si trasferisce in Europa e precisamente al Basilea, con cui vince tre volte il campionato svizzero e con cui debutta anche in Champions League. Successivamente, nell'inverno del 2016 passa all'Arsenal dell'attuale ad milanista Gazidis, mentre lo scorso agosto è andato in prestito al Besiktas, dove però non c'è grande feeling con il tecnico Abdullah Avci. Per questo motivo, Elneny ha chiesto la cessione a gennaio e chissà che il suo futuro non possa colorarsi di rossonero (il suo cartellino costa circa 15 milioni di euro).