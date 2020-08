Gazzetta - Milan, servono rinforzi a centrocampo: nel mirino Bakayoko, Pessina e Florentino

Osservando con attenzione la rosa del Milan, gli unici due centrocampisti rossoneri ad aver un posto certo nella squadra milanista della prossima stagione sono Franck Kessie e Ismael Bennacer: Biglia e Bonaventura sono andati via, mentre è incerto il futuro al Diavolo sia di Krunic che di Paquetà. Servono quindi alternative ai due titolarissimi milanisti, anche perchè, in caso di qualificazione alla fase a gironi di Europa League, il numero di match da giocare sarà molto alto e quindi non possono bastare l'ivoriano e l'algerino.

MESSAGGI DA BAKAYOKO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il Milan, per rinforzare il reparto di centrocampo, ha attualmente nel mirino tre giocatori: si tratta di Tiemoué Bakayoko, Matteo Pessina e Florentino Luis. Il francese non ha mai nascosto la volontà di tornare in rossonero e anche nelle ultime ore ha lanciato messaggi al club di via Aldo Rossi. Il giocatore è pronto a ridursi l'ingaggio, ma il Milan deve ora trovare l'accordo con il Chelsea: richiesta di 20 milioni di euro, offerta di 15. La prossima settimana potrebbero esserci novità su questo affare.

PESSINA E FLORENTINO - Per quanto riguarda Pessina, il suo cartellino è di proprietà dell'Atalanta, che però non sembra intenzionata a tenerlo. Il Verona lo riprenderebbe volentieri in prestito per un'altra stagione, ma attenzione al Milan che può rivendicare il diritto del 50% sulla futura rivendita del centrocampista (in pratica lo può pagare la metà). Sempre vivo, infine, l'interesse del Diavolo anche per Florentino Luis del Benfica: i portoghesi chiedono almeno 30 milioni di euro, ma si studiano formule alternative all'acquisto a titolo definitivo, come un prestito annuale o biennale con diritto o obbligo di riscatto.