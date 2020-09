Gazzetta - Milan, si pensa ad un vice Ibra: idea Jovic in prestito dal Real Madrid

Il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic è stato per diverse settimane la priorità assoluta del Milan, ma in via Aldo Rossi sanno bene che il campione svedese non potrà giocare tutte le partite e quindi si starebbe valutando la possibilità di prendere un altro centravanti che possa alternarsi con il numero 11 milanista. Attualmente le alternative a Ibra sono Rebic e Leao, i quali, nella fetta di campionato giocata dopo il lockdown, lo hanno sostituito quando era out per l'infortunio al polpaccio, ma entrambi non sono delle prime punte e per questo il club rossonero starebbe pensando di prendere un altro attaccante.

COME BRAHIM DIAZ - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che resta sempre viva la pista che porta a Luka Jovic, punta del Real Madrid che è stato a lungo la prima alternativa per il reparto offensivo milanista in caso di mancato rinnovo di Ibrahimovic. Il suo nome starebbe tornando di moda, con i rossoneri che vorrebbero sfruttare gli ottimi rapporti con il club spagnolo per provare a prenderlo magari in prestito secco, cioè la stessa formula con cui si è chiusa la trattativa per Brahim Diaz.

PRESTITO E RILANCIO - Dopo averlo pagato 65 milioni di euro un anno fa, il Real non può certo svendere Jovic, autore di una prima stagione con la maglia dei Blancos piuttosto deludente. Il serbo, arrivato con grandi aspettative, non ha saputo ripetere quanto di buono fatto con la maglia dell'Eintracht Francoforte e per questo un anno lontano da Madrid in prestito potrebbe aiutare a rilanciarlo.