Gazzetta - Milan, si valuta il ritorno di Caldara. Ma serve un accordo con il Venezia

Il grave infortunio al ginocchio di Simon Kjaer, la cui stagione è praticamente finita, ha cambiato le carte in tavola e costringerà il Milan a tornare sul mercato per prendere un difensore centrale. Nei piani milanisti, non era previsto prendere dei rinforzi a gennaio, ma con lo stop del danese non si può rischiare di proseguire fino a fine campionato con solo tre centrali di ruolo (Tomori, Romagnoli e Gabbia). E così il dt Paolo Maldini e il ds Frederic Massara sono già al lavoro per trovare il profilo giusto.

GIOCATORE GIÀ PRONTO - Ma in via Aldo Rossi non vogliono prendere un nuovo giocatore tanto per prendere qualcuno, vogliono un giocatore in grado di migliorare realmente la squadra. L'idea è di portare a Milanello un difensore già pronto, quindi che conosca per esempio già la Serie A e che sia in grado di assimilare schemi e linguaggio nel minor tempo possibile. Per questo motivo, come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, la soluzione più "semplice" sarebbe quella di riportare in rossonero Mattia Caldara, attualmente in prestito al Venezia.

IL RITORNO DI CALDARA - L'ex Atalanta, che dopo alcuni anni davvero complicati a causa degli infortuni, è tornato finalmente a giocare con continuità e a buoni livelli con la maglia del club veneto. Un vantaggio importante sarebbe poi che lui conosce già bene il modo di lavoro e il gioco di Stefano Pioli e quindi non avrebbe bisogno di un periodo di ambientamento a Milanello. Ovviamente, nel caso fosse lui il prescelto di Maldini e Massara, andrebbe trovato un accordo con il Venezia, magari dando ai veneti un indennizzo o un altro giocatore rossonero in prestito.