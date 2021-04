Gazzetta - Milan, si valuta il ritorno di Pessina: lo "sconto" del 50% rende l'affare ancora più interessante

Il contratto di Matteo Pessina scadrà il 30 giugno 2022 e per il momento non ci sono novità sul suo rinnovo con l'Atalanta. Il Milan osserva con grande attenzione e in estate potrebbe fare un tentativo per riportarlo in rossonero, sfruttando anche lo "sconto" del 50%: quando infatti il Diavolo lo aveva venduto ai bergamaschi nel 2017 nell'affare che aveva portato Andrea Conti a Milanello, aveva inserito nell'accordo il 50% sulla futura rivendita del giovane centrocampista.

RINNOVO FERMO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che in via Aldo Rossi sta iniziando a circolare questa idea con sempre più insistenza. Pessina sta giocando una grandissima stagione con la maglia dell'Atalanta, dove ha conquistato anche una maglia da titolare. Il suo agente è da tempo in trattativa con i dirigenti nerazzurri per il rinnovo di contratto, ma per il momento la situazione non si sblocca nonostante la ferma volonta del club di Percassi di trattenerlo.

CON LO SCONTO - Il Milan, per il momento, sta osservando e basta perchè non vuole provocare strappi con l'Atalanta, con cui c'è in ballo anche il riscatto di Mattia Caldara. Pessina, però, è molto apprezzato a Milanello e il diritto del 50% sulla rivendita ottenuto nel 2017 nell'affare-Conti rende tutto più interessante. La qualificazione in Champions sarebbe certamente un argomento importante per convincerlo ad accettare il ritorno in rossonero. Il Diavolo deve alzare il livello tecnico della rosa e per questo l'eventuale arrivo di Pessina non è legato direttamente al futuro di Hakan Calhanoglu.