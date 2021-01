Gazzetta - Milan-Simakan, un milione di distanza tra domanda e offerta: lui vuole solo i rossoneri

Se l'arrivo di Kouadio Koné è praticamente saltato (è vicino a chiudere con il Borussia Monchengladbach), per il Milan resta molto calda la trattativa per portare Mohamed Simakan nella rosa di Stefano Pioli: nonostante l'interesse anche di altri club, in particolare del Lipsia, il giovane difensore ha scelto i rossoneri e non vuole ascoltare altre offerte. Proprio per questo motivo, in via Aldo Rossi non c'è grande preoccupazione per la concorrenza dei tedeschi.

SOLO UN MILIONE - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che tra la domanda dello Strasburgo e l'offerta del Milan c'è un solo milione di distanza: il Diavolo ha infatti messo sul piatto 14 milioni di euro più tre di bonus, mentre i francese continuano a chiederne 18. Le parti sono quindi vicinissime, manca davvero poco alla fumata bianca che dovrebbe però slittare alla prossima settimana quando ci saranno nuovi contatti.

PRESENTE E FUTURO - Gli scout milanisti sono sulle tracce di Simakan ormai da diversi mesi: i rossoneri lo seguono da tempo e sono rimasti impressionati dal suo rendimento sia da centrale difensivo che da terzino destro. Grazie alla sua duttilità, il francese rappresenterebbe un rinforzo importante non solo per il futuro del Diavolo, ma anche per il presente. Il Milan punta a chiudere in fretta e tutto fa pensare che alla fine ci riuscirà.