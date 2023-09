Gazzetta - Milan, sono tre su tre! Il laboratorio di Pioli dà frutti: rossoneri dominanti

Tre su tre, nove su nove. I tifosi del Milan non potevano sognare un inizio di campionato migliore su questo. Dopo le vittorie convincenti contro Bologna e Torino, i rossoneri ieri hanno vinto e convinto anche nel primo crush test della stagione: all'Olimpico contro la Roma, una delle dirette concorrenti per un posto in Champions League.

Dominanti

Come scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport, la prestazione dei rossoneri nella capitale è stata dominante: "La supremazia del Milan nel primo tempo è stata pressoché totale, quasi disarmante", scrive la rosea. Ed è così, anzi si può prolungare la frase ammettendo che la squadra di Pioli ha gestito e dettato i tempi della partita fino al minuto 61 quando le cose si sono complicate con l'espulsione di Tomori. Nonostante quasi quaranta minuti in inferiorità numerica (recupero incluso), la Roma è riuscita a pungere solamente con un gol da fuori area deviato a quattro giri di lancetta dal termine. Ottima impressione dunque del Milan con i nuovi ancora a fare la differenza: ieri ci ha pensato soprattutto Ruben Loftus-Cheek, imprendibile a centrocampo e uomo che si è procurato il rigore dopo pochissimi minuti di partita. Con lui Reijnders e Pulisic. Ma anche i "vecchi" non hanno tradito: Olivier Giroud ancora in gol e capocannoniere, Rafael Leao imprendibile e geniale con il suo gol in rovesciata.

Laboratorio

Difficilmente, con tre giornate così ostiche di cui due fuori casa, si poteva prevedere un Milan così fresco a inizio campionato, specialmente con i tanti nuovi innesti e il cambio tattico. E invece Stefano Pioli è riuscito, per adesso, ad assemblare e oliare i meccanisimi della sua nuova squadra in pochissimo tempo. Il Milan è come se fosse un laboratorio a cielo aperto. Ed è soprattutto il continuo movimento in campo delle pedine che sorprende: nonostante l'ufficialità delle formazioni faccia scrivere a tutti 4-3-3, poi in campo succedono cose diverse. Una: Calabria che si accentra e gioca da centrocampista aggiunto, lasciando campo libero a destra per Loftus e Pulisic. E con ancora alcuni nuovi volti da inserire, viene da pensare che questo Milan abbia ancora grandi margini di miglioramento e forse è anche un peccato che arrivi questa pausa, in un momento così positivo. Intanto, però, i rossoneri si godono nove punti su nove: al rientro si comincerà a fare sul serio, derby e Champions aspettano al varco.