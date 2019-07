Gazzetta - Milan, sorpresa Theo Hernandez: serietà, disponibilità e test fisici super

La sorpresa della prima settimana di allenamenti a Milanello è Theo Hernandez: lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che, in base ai risultati dei test svolti nel Centro sportivo rossonero, il terzino francese è uno dei giocatori più allenati. L'ex Real si è presentato a Carnago in grande forma dopo aver seguito per tutta l'estate la sua personale tabella di lavoro.

MASSIMA SERIETA' - Se in passato è stato spesso al centro di polemiche per qualche comportamento sopra le righe, Theo ha passato le vacanze in tranquillità insieme alla fidanzata, rinunciando a feste e divertimenti senza regole. Insomma, massima serietà per un giocatore dal grande potenziale, ma forse un po' frenato finora dalla fama di bad boy. Il francese ha capito che il Milan è una grande chance e non ha nessuna intenzione di fallire questa opportunità.

INTEGRATO NEL GRUPPO - Oltre che sul campo, Theo è una bella sorpresa anche fuori dal campo: nei suoi primi giorni a Milanello, si è infatti dimostrato molto tranquillo e disponibile, tanto da essersi subito integrato nel gruppo milanista. Nella sua breve carriera, sono diverse le cose sopra le righe che ha fatto, ma questa volta sembra essere tutto diverso: "Ho grandissima voglia di giocare con la maglia del Milan addosso. Voglio dire ai tifosi che sono venuto qui per fare la storia, per dare il meglio di me. Sono qui per questa ragione, per arrivare al top e vincere una Champions League con questa maglia" le parole di qualche giorno fa di Theo Hernandez, a cui certamente non manca l'ambizione.