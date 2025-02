Gazzetta - Milan spalle al muro: Champions o mai più

Questa sera il Milan si giocherà gran parte delle sue chances di entrare in Europa. Vincere al Dall'Ara contro il Bologna è fondamentale per restare in scia di Lazio e Juventus, al momento le due principali pretendenti al quarto posto.

Se stasera le cose dovessero andare come a Torino, il Diavolo potrebbe dire una volta e per tutte addio ai suoi sogni di gloria, anche perché non accorciando in classifica dalla Vecchia Signora ogni possibilità di qualificarsi alla prossima Champions League si complicherebbe drasticamente. Scrive dunque La Gazzetta dello Sport che è come se il Milan e Conceiçao fossero stati messi spalle al muro, ma questa volta in maniera definitiva, perché in un recupero di quali 20 giornate fa ci passa addirittura una stagione.

LE SCELTE - Nella rifinitura di Milanello Sergio Conceiçao ha fatto diverse prove, testando prima i Fab 4 e poi lasciando fuori Joao Felix e dentro Rafael Leao. L'impressione è che, come spesso accaduto nel corso delle ultime settimane, il portoghese prenderà una decisione definitiva solo a poche ore dal match. Al momento, comunque, il numero 10 sembrerebbe essere favorito sull'ex Chelsea, che nonostante resti un pupillo di Conceiçao, a parte l'esordio con la Roma ha quasi sempre deluso, offrendo prestazioni decisamente sotto tono.

Per dare equilibrio alla squadra l'allenatore rossonero ha anche provato in diverse posizioni Musah, non privandosi però della fisicità di Youssouf Fofana, che dopo le ultime panchine tornerà finalmente titolare.