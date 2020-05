Gazzetta - Milan su Quaresma e Dumfries: ecco i primi due nomi per il nuovo corso rossonero

In vista del prossimo mercato estivo, in casa rossonera le idee sono piuttosto chiare: budget da 75 milioni di euro (più la metà delle entrate per le cessioni) per fare investimenti mirati. Gli obiettivi saranno soprattutto giovani talenti, ma si proverà a regalare al prossimo allenatore milanista, che dovrebbe essere, salvo clamorose sorprese, Ralf Rangnick, anche qualche giocatore già formato.

PRIMA OFFERTA - In queste settimane, Almstadt e Moncada hanno lavorato parecchio e hanno individuato in particolare due obiettivi molto interessanti: si tratta di Eduardo Quaresma, centrale difensivo dello Sporting Lisbona, e Denzel Dumfries, terzino destro del PSV. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che per il difensore classe 2002 i rossoneri avevano già messo sul piatto cinque milioni più il cartellino di Laxalt, ma il club portoghese ha detto no. Il Milan farà certamente altri tentativi, anche se in queste ore in Portogallo si parla di un rinnovo fino al 2025 sempre più vicino per Quaresma (nel nuovo contratto sarà inserita anche una clausola rescissoria da 45 milioni).

IPOTESI SCAMBIO - Il Milan si starebbe poi muovendo anche per Denzel Dumfries: in particolare, ci sarebbero stati dei contatti con il PSV per un possibile scambio tra il terzino destro olandese e Ricardo Rodriguez, laterale mancino attualmente in prestito proprio al club di Eindhoven. Anche in questo caso la prima risposta è stata negativa, ma il giocatore piace parecchio in via Aldo Rossi e quindi i rossoneri non molleranno la presa.