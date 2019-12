Gazzetta - Milan su Todibo, ma serve un maxi-sconto: Maldini tratta con il Barcellona

Con l'infortunio di Duarte e le difficoltà di Caldara a ritrovare la forma migliore, il Milan sembra intenzionato a tornare a gennaio sul mercato per cercare anche un difensore centrale da regalare a Stefano Pioli. E gli occhi dei rossoneri sono finiti su Jean-Clair Todibo, giocatore classe 1999 del Barcellona: Paolo Maldini, dt milanista, è in contratto con Eric Abidal, dirigente blaugrana, per il giovane francese che ha una clausola rescissoria da 150 milioni di euro.

FISICO E TECNICA - Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che Todibo è un difensore con un fisico imponente (1 metro per 90 per 71 chili), dotato però anche di buona tecnica, tanto che nella sua breve carriera ha ricoperto anche il ruolo di mediano davanti alla difesa. Dopo essere cresciuto nel Las Lilas ed essere esploso nel Tolosa, lo scorso gennaio passa al Barcellona per circa un milione di euro e firma un contratto di quattro anni, nel quale viene inserita una clausola rescissoria da 150 milioni.

MAXI-SCONTO - Ovviamente, il Milan non potrà mai sborsare una cifra del genere e quindi servirà un maxi-sconto: sempre secondo la Rosea, il valore della clausola può essere abbattuto di oltre il 90%, opportunità che permette di trattare su una base di dieci milioni con allegati vari. Per quanto riguarda la formula, si potrebbe arrivare ad un accordo sulla base di un prestito con diritto o obbligo di riscatto, ma i blaugrana pretendono di inserire nel contratto una clausola di recompra. A queste condizioni, l'affare potrebbe anche andare in porto.