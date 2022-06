Gazzetta - Milan su tre esuberi del PSG: Draxler, Diallo e Kehrer

MilanNews.it

Come ogni estate, il PSG farà il solito super mercato in entrata, ma per fare spazio ai nuovi rinforzi dovrà anche necessariamente vendere qualcuno. Tra gli esuberi ci sono per esempio tre giocatori su cui avrebbe messo gli occhi il Milan: si tratta di Julian Draxler, Abdou Diallo e Thilo Kehrer. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che al momento non ci sono trattative, ma solo idee e valutazioni.

VOGLIA DI RILANCIARSI - Il nome più affascinante è certamente quello di Draxler che fino a qualche anno fa era visto come uno dei giovani talenti più interessanti del calcio mondiale. Purtroppo da quando è arrivato a Parigi la sua crescita si è fermata e ha trovato poco spazio. Al Milan potrebbe avere un ruolo di primo piano e rilanciarsi da trequartista, ruolo in cui i rossoneri stanno cercando qualcuno che possa far fare il salto di qualità alla trequarti milanista.

RINFORZO IN DIFESA - Gli altri due profili che potrebbe interessare al Diavolo sono invece due difensori. Il club di via Aldo Rossi, dopo che è sfumato Sven Botman (ieri ha fatto le visite mediche con il Newcastle), si sta guardando intorno perchè almeno un rinforzo deve arrivare per forza. Diallo è un vecchio obiettivo che potrebbe tornare di moda (potrebbe arrivare in prestito), mentre Kehrer è un altro difensore centrale che potrebbe fare comodo ai rossoneri: ha un contratto con il PSG fino al 2023, quindi con l'offerta giusta potrebbe arrivare a titolo definitivo.