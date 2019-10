Gazzetta - Milan, Suso titolare anche contro la Spal: per Pioli continua ad essere colui che gli dà maggiori garanzie

Nelle scorse ore, si era sparsa la voce di un possibile turno di riposo per Suso contro la Spal, ma in realtà domani sera a San Siro, salvo clamorose sorprese, lo spagnolo sarà ancora una volta titolare a destra: durante l'allenamento di ieri a Milanello, il numero 8 milanista è stato infatti provato nuovamente nella formazione titolare e quindi dovrebbe giocare dall'inizio per la 18^ volta di fila in Serie A.

ANCORA TITOLARE - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che Suso continua a dare maggiori garanzie a Stefano Pioli rispetto agli altri: le alternative non mancano visto che in quella posizione possono giocare sia Castillejo che Rebic, ma al momento l'ex Liverpool risulta ancora il più pronto nonostante i numeri negativi in questo avvio di stagione. Nella serata di Halloween, lo spagnolo avrà quindi una nuova chance per scacciare le streghe e tornare sui suoi standard.

COME CALHANOGLU - L'accoglienza di San Siro per Suso non sarà certamente delle migliori, ma dal punto di vista fisico il numero 8 rossonero sta bene e quindi ora deve solo dare una svolta alla sua stagione con una grande prova dal punto di vista tecnico. Contro il Lecce, Calhanoglu era stato il più contestato all’inizio e il migliore in campo alla fine: la speranza di Suso è che domani sera possa succedere lo stesso anche a lui.