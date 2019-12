Gazzetta - Milan, Todibo ha chiesto la cessione a gennaio ma resta il problema del prezzo

Da qualche settimana, al Milan viene accostato con insistenza il nome di Jean-Clair Todibo, difensore classe 1999 del Barcellona: l'ipotesi è diventata ancora più calda negli ultimi giorni soprattutto dopo che Paolo Maldini, dt milanista, ha avuto un incontro con il dirigente dei blaugrana, Abidal, per parlare proprio del centrale francese.

VIA A GENNAIO - Todibo ha chiesto la cessione a gennaio perchè al Barça sta trovando poco spazio e per questo vuole andare in una squadra che gli permetta di giocare con maggiore continuità. Nonostante ciò, il giocatore non è più vicino al Milan, ma la trattativa è appena cominciata: lo riferisce gazzetta.it, che spiega che il nodo principale riguarda il prezzo del francese che in via Aldo Rossi viene visto come il sostituto dell'infortunato Duarte.

MANCA L'ACCORDO - Il Barcellona lo valuta 20-25 milioni di euro e vorrebbe cederlo a titolo definitivo, inserendo nel contratto una clausola di recompra. Maldini e Boban, invece, punterebbero su una soluzione diversa e avrebbe proposto ai catalani un prestito con diritto di riscatto. Per il momento, non c'è quindi un accordo tra le parti, da capire se potrà essere trovato nelle prossime settimane o se alla fine il Milan deciderà di cambiare obiettivo.