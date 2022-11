Gazzetta - Milan, Tonali è il motore della squadra. A Cremona la 100^ presenza in rossonero

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Dopo la vittoria per 2-1 contro lo Spezia, si è parlato tantissimo dello splendido gol in acrobazia di Olivier Giroud, ma non si può non fare altrettanto del bellissimo assist di Sandro Tonali. Il giovane centrocampista rossonero sta crescendo sotto tutti i punti di vista, diventando il motore della squadra di Stefano Pioli.

TUTTOCAMPISTA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il tecnico rossonero lo ha sempre esaltato ed è sempre stato sicuro che sarebbe diventato un grande centrocampista in grado di fare di tutto: mediano, regista, mezzala e persino il trequartista. L'evoluzione tattica di Tonali lo ha portato a diventare di fatto un "tuttocampista" e per questo Pioli difficilmente riesce a fare a meno di lui in mezzo al campo.

TRAGUARDO IMPORTANTE - Dopo la panchina iniziale contro lo Spezia, domani in casa della Cremonese, Sandro tornerà titolare e raggiungerà un traguardo personale molto importante, vale a dire quello delle 100 presenze con la maglia del Milan. Per un milanista come lui sarà un momento certamente molto speciale, che andrà festeggiato nel modo migliore, vale a dire con una bella vittoria.