Gazzetta - Milan, tre addii a gennaio per far posto ad Aouar o Ziyech: Adli, Ballo e Baka verso la partenza

In vista del prossimo mercato invernale, al Milan vengono spesso accostati giocatori come Ziyech o Aouar per rinforzare ulteriormente la trequarti, ma per far posto a loro serve la partenza di qualcuno. Secondo La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina, sono tre i rossoneri che potrebbero salutare a gennaio il Diavolo, vale a dire Yacine Adli, Fodé Ballo-Touré e Tiemoué Bakayoko.

ARRIVEDERCI ADLI - Per l'ex Bordeaux si tratterebbe di un arrivederci e non di un addio: dopo una prima parte di stagione in cui ha trovato pochissimo spazio, per lui probabilmente sarebbe meglio andare da qualche altra parte per giocare con continuità. Un prestito per sei mesi in Italia o in Europa potrebbe servirgli moltissimo, per poi tornare in estate a Milanello con un po' di esperienza in più e dunque con maggiori chance di giocarsi le sue carte anche in rossonero.

DOPPIO ADDIO - Diverso invece è il discorso che riguarda Bakayoko e Ballo-Touré, i quali sembrano destinati a lasciare definitivamente il club di via Aldo Rossi. Per quanto riguarda il francese, ormai è da tempo fuori dai piani di Stefano Pioli che non lo ha mai schierato nemmeno un minuto in questa prima parte di stagione. Il prestito dal Chelsea termina il 30 giugno, ma è probabile che venga interrotto con sei mesi di anticipo. Dalla cessione a titolo definitivo del senegalese, invece, il Milan punta ad incassare almeno 5 milioni di euro. Il terzino, chiuso a sinistra dall'inamovibile Theo Hernandez, è impegnato al Mondiale e chissà che non possa essere una vetrina importante per mettersi in mostra e trovare un nuovo club disposto ad investire su di lui a gennaio.