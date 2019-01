Gazzetta - Milan, tre gare verità: Paquetà-Piatek valore aggiunto, l’Europa passa anche dai loro piedi

È il Milan del "Fattore P". Lo scrive stamane La Gazzetta dello Sport parlando di Paquetà e Piatek, i due grandi (e costosi) colpi del mercato di gennaio dei rossoneri. Dopo tre gare fuori casa, stasera il brasiliano farà il suo esordio a San Siro. E sarà la prima - sebbene non dal primo minuto - anche per il polacco, che inizierà la sua avventura milanista dalla panchina.

VALORE AGGIUNTO - Lucas è chiamato a portare allegria, fantasia, giocate. Kris dovrà invece riempire il vuoto lasciato da Higuain, volato a Londra dal maestro Sarri. Come detto, è il Milan del "Fattore P", che nelle intenzioni della dirigenza rossonera dovrà essere il valore aggiunto nella corsa alla Champions League. Per Paquetà e Piatek sono già in arrivo le prime tappe di montagna: Napoli stasera e in Coppa Italia martedì, quindi la Roma all’Olimpico domenica prossima. L’Europa passa da qui, e dai loro piedi.

GIORNI DECISIVI - Il peso di questi due ragazzi - 44 anni e oltre 70 milioni in due - nella corsa europea dovrà essere determinante per raggiungere il traguardo fissato a inizio stagione. Questi otto giorni saranno decisivi per le ambizioni del Milan: Lucas e Kris dovranno dimostrare subito il loro valore.