Gazzetta - Milan, tre ingredienti per una rosa da Champions League: Bremer, Sanches e Zaniolo

© foto di www.imagephotoagency.it

Dall'intervista alla Gazzetta, al rilancio del mercato rossonero sempre tramite le colonne della Rosa: dopo l'intervista di ieri di Paolo Maldini in cui, tra i vari passaggi, si citava l'esigenza di rinforzare la rosa con tre nomi di spessore, Carlo Laudisa traccia tre grandi obbiettivi della dirigenza rossonera per un Milan da Champions. La squadra rossonera, fresca vincitrice dello scudetto, ha tutta l'intenzione di confermarsi in Italia e migliorarsi in Europa e per farlo ha bisogno di nomi all'altezza dei grandi palcoscenici. Ecco, quindi, che tra conferme di lunghi rumors e trattative riavviate, la dirigenza milanista è all'opera per individuare nuovi protagonisti del Milan 2022/23.

BREMER PER LA DIFESA - Tra i nomi ricorrenti per rimpolpare uno dei reparti più affidabili del Milan di Pioli, non si può non citare quello di Botman. Tra accellerate e rallentamenti, il nome del centrale olandese è stato spesso indicato come il prescelto per affiancare Tomori nella coppia centrale del futuro. Secondo la Gazzetta dello sport, tuttavia, negli ultimi giorni ci sarebbe stato un rallentamento perchè Maldini e Massara hanno rivalutato fortemente l'idea di provare a ingaggiare Bremer. Il difensore brasiliano, sicuro partente dal Torino di Cairo, è stato spesso avvicinato all'Inter ma la trattativa con i neroazzurri appare in standby: ecco, quindi, che il Milan sta valutando le possibilità di inserirsi per provare a vincere un derby sul mercato dopo aver trionfato in quello per la lotta allo scudetto. La valutazione di 40 milioni è alta ma, dopo le parole di ieri, il Milan è consapevole di dover mettere mani al portafoglio per aumentare le proprie ambizioni.

SEMPRE SANCHES - Se per il reparto arretrato è tornato di moda un nome citato in passato, a centrocampo arrivano ulteriori conferme sul nome di Sanches che circola ormai da mesi in orbita rossonera. In uscita dal Lille, il portoghese ha dichiarato la volontà di unirsi al progetto rossonero e Maldini e Massara stanno studiando la formula giusta per portarlo a Milano. Le cifre dell'operazione non dovrebbero essere troppo dispendiose e, in questo senso, dovrebbero aggirarsi intorno ai 15-20 milioni di euro.

TORNA DI MODA ZANIOLO - Tra i compiti prioritari della dirigenza rossonera sul mercato, senza dubbio, vi è quello di rinforzare l'attacco rossonero. Ecco perchè oltre ai naturali pensieri sulla prima punta, Maldini e Massara stanno ragionando su come migliorare la trequarti a disposizione di Pioli. Il sogno, in questo senso, risponde al nome e cognome di Nicolo Zaniolo, fresco vincitore della Conference League e match winner della sfida con il Feyenoord. Non certo del futuro a Roma, la valutazione del nativo di Massa si aggira sui 60-70 milioni di euro ma Maldini vuole provare a capire se ci sono margini di trattativa per regalare a Pioli un rinforzo giovane ma già pronto a migliorare le ambizioni di un Milan desideroso di tornare protagonista su grandi palcoscenici.