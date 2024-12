Gazzetta - Milan, turnover contro il Sassuolo: a riposo diversi titolarissimi, difesa inedita e in attacco...

Domani sera il Milan sarà impegnato a San Siro contro il Sassuolo negli ottavi di Coppa Italia che è uno degli obiettivi stagionali del Diavolo. Paulo Fonseca metterà in campo la migliore formazione possibile come sempre, ma è chiaro che farà anche un po' di turnover per far riposare alcuni titolarissimi che hanno giocato tanto nella ultime settimane. Anche perchè venerdì è in programma la complicatissima trasferta sul campo dell'Atalanta che al momento è una delle formazioni più in forma della Serie A.

DIFESA INEDITA - Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, il portoghese dovrà valutare le condizioni di Okafor che non ha giocato contro l'Empoli per l'influenza: lo svizzero sta meglio e dovrebbe essere regolarmente convocato, da capire poi se partirà dall'inizio oppure dalla panchina. Diversi cambi ci saranno in difesa dove non va scartata l’ipotesi che sia cambiata in blocco schierando dal primo minuto Calabria a destra, Tomori e Pavlovic in mezzo e Terracciano a sinistra, così da dare un po' di respiro a Theo Hernandez.

CENTROCAMPO E ATTACCO - Più complicato, invece, far riposare i centrocampisti visto che la copert è corta in quel reparto, ma Fofana e Reijnders hanno bisogno di rifiatare e per questo in mezzo al campo potrebbero trovare spazio Loftus-Cheek e Musah, anche se quest'ultimo dovrà giocare poi con ogni probabilità a Bergamo dove sarà fondamentale il suo lavoro per dare equilibrio al Milan. Domani sera non ci sarà Zeroli, che che non ha giocato con il Milan Futuro per un fastidio muscolare, mentre l'altro giovanissimo Camarda spera in una chance dall'inizio (ma il centravanti titolare dovrebbe essere Abraham). A destra, infine, spazio per Chukwueze, elogiato da Fonseca dopo i minuti giocati contro l’Empoli.