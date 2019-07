Gazzetta - Milan, Veretout si fa solo con Biglia: no della Fiorentina. E la Roma offre di più

La trattativa per Jordan Veretout continua a tenere banco non soltanto in via Aldo Rossi. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il tempo stringe: entro questa settimana, tutte le parti coinvolte - Milan, Roma e Fiorentina - vorranno definire la questione. Quella di ieri è stata una giornata di studio.

BIGLIA O NIENTE - Il Milan ha già definito la strategia da adottare e non intende cambiarla. I rossoneri hanno offerto sedici milioni (più due di bonus) e sono disposti a superare quota 20 con l’inserimento di Lucas Biglia nell’affare. Nessun passo indietro: se la Fiorentina non accetterà la contropartita tecnica non avrà il resto che manca al prezzo pieno in contanti. Al momento, però, l’argentino non interessa alla società viola.

CONTROPROPOSTA - Attenzione al possibile contropiede della Roma, che è pronta a rimodulare la propria proposta e a offrire in contanti (quindi senza la contropartita Defrel) una cifra superiore a quella messa sul piatto dai rossoneri. Insomma, la corsa si fa sempre più accesa. Siamo ormai alle ultime curve: come detto, entro questa settimana Veretout si trasferirà a Milano o nella Capitale.