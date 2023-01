Gazzetta - Milan-Zaniolo: proposto un prestito con diritto di riscatto, no della Roma. Si tratta, oggi nuovi contatti

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il mercato invernale del Milan si è acceso proprio negli ultimi giorni: dopo che i dirigenti del Diavolo ha ribadito più volte che non ci sarebbero stati rinforzi, ora i rossoneri ci stanno infatti provando per davvero per Nicolò Zaniolo che è in uscita dalla Roma. Non sarà facile, sia perchè i giallorossi hanno richieste ben precise, sia perchè il tempo stringe visto che tra esattamente una settimana ci sarà la chiusura del mercato di gennaio, ma un tentativo verrà fatto.

INTERESSE VERO - Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, per avere subito Zaniolo, il Milan propone un prestito oneroso con diritto di riscatto, formula che la Roma non vuole assolutamente accettare perchè vuole una cessione a titolo definitivo o al massimo un prestito con obbligo di riscatto. I rossoneri non vorrebbero poi andare oltre ad assegno da 18 milioni di euro, mentre la valutazione del club romanista è decisamente più alta. Da via Aldo Rossi non negano l'interesse, ma allo stesso tempo smentiscono di aver presentato offerte ufficiali (si vocifera di una proposta per un prestito con diritto di riscatto da 22 milioni pronto a trasformarsi in obbligo con la qualificazione Champions).

RISCATTO SICURO - L'agente di Zaniolo, Claudio Vigorelli, è al lavoro per provare a mettere d'accordo le due società, ma non sarà facile: la Roma, infatti, pretende la certezza del riscatto. Si tratta e nuovi contatti sono previsti anche oggi, magari sfruttando anche il fatto che i dirigenti rossoneri si trovano nella capitale per il match di stasera contro la Lazio. Non va poi dimenticato che sul giocatore c'è anche il Tottenham, pronto ad offrire anche più del Milan (30 milioni), ma le clausole per il riscatto che propone il club inglese sono più complesse.