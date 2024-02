Gazzetta - Milan, Zirkzee primo obiettivo per l'attacco. Piace anche Sesko

Se c'è una certezza sul prossimo mercato estivo è che il Milan farà un grande investimento in attacco: l'obiettivo è prendere un centravanti che possa rappresentare il presente e il futuro del reparto offensivo milanista. E i primi due nomi della lista sono quelli di Joshua Zirkzee e Benjamin Sesko, con il giocatore del Bologna sempre più nome di riferimento.

IL PREFERITO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che l'olandese è il preferito perchè, oltre ad avere talento e ancora ampi margini di crescita, conosce già il campionato italiano. Zirkzee sta giocando una grandissima stagione in rossoblu e ovviamente anche il prezzo del suo cartellino sta diventando importante: almeno 40 milioni di euro. Una cifra piuttosto alta, ma per prendere un centravanti di qualità è impensabile pensare di spendere di meno.

GIROUD E JOVIC - Prima ci sarà anche da capire quale sarà il futuro di chi fa già parte dell'attacco del Milan, vale a dire Olivier Giroud e Luka Jovic. Il francese sta benissimo a Milano, ma a 37 anni potrebbe decidere di provare un'esperienza fuori dall'Europa prima di dire addio al calcio giocato. E gli Stati Uniti potrebbero essere un'opportunità importante sia per lui che per la sua famiglia. Una decisione verrà presa in primavera. Per quanto riguarda Jovic, il serbo ha un contratto rinnovabile dal Milan e sul tema-adeguamento si ragiona anche in queste settimane.