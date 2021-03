Gazzetta - Muscoli e gol, Kessié è super: il Milan punta blindarlo con un contratto fino al 2026

Stefano Pioli ha costruito il suo Milan poggiandolo su solidi e robusti pilastri. Uno di questi è certamente Franck Kessié, l’insostituibile per eccellenza della squadra rossonera. Perché l’ivoriano sa far tutto. Ed è un senatore dello spogliatoio, un duro che, in assenza di Ibrahimovic, non ha paura di assumersi le responsabilità del leader.

QUALITÀ - Come riporta La Gazzetta dello Sport, la lista delle abilità straordinarie del "presidente" Kessié è lunga. Si va dalla quasi infallibilità dal dischetto (9 rigori realizzati su 10 in stagione) alla capacità di sdoppiarsi in campo tra interdizione e costruzione; dalla resistenza (ha giocato 2.934 minuti, saltando una sola partita in questo campionato per squalifica) alla capacità di esaltare i compagni di reparto (da Bennacer a Tonali e Meité, accanto a lui migliorano tutti).

RINNOVO - Insomma, è impossibile rinunciare a Kessié. Lo sa bene anche il Milan, oltre al pragmatico Pioli. Non a caso, i vertici di via Aldo Rossi sono intenzionati a blindarlo. Franck ha il contratto in scadenza tra un anno e la pratica è già nell’agenda della dirigenza rossonera, che punta a prolungare il suo contratto fino al 2026 (aumentandogli, ovviamente, anche lo stipendio) e spegnere così sul nascere l’interesse dei grandi club stranieri.