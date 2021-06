Gazzetta - Non solo Diaz, asse caldo Milan-Real: Jovic, Ceballos e Odriozola nel mirino dei rossoneri

Il piano del Milan è piuttosto semplice: prima chiudere il ritorno di Brahim Diaz, poi provare a prendere qualche altro esubero del Real Madrid per rinforzare l'attacco, la trequarti ed eventualmente anche la fascia destra di difesa. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che l'asse tra Milano e Madrid visto che il Diavolo ha messo nel mirino tre giocatori dei Blancos, vale a dire Luka Jovic, Dani Ceballos e Alvaro Odriozola.

FATTA PER DIAZ - Per Brahim Diaz è praticamente tutto fatto: è infatti solamente una questione di giorni, mancano solo gli ultimissimi dettagli per il ritorno del giovane trequartista in prestito con diritto di riscatto (20 milioni di euro) e contro-riscatto a favore delle merengues. Dopo l'addio di Calhanoglu, il Milan ha bisogno di un altro trequartista e tra i profili che piaccono di più c'è anche Ceballos, molto apprezzato da Pioli soprattutto per la sua duttilità tattica.

ALTERNATIVE - Per il ruolo di vice-Ibrahimovic, il primo nome della lista è sempre quello di Olivier Giroud, ma i tempi si stanno allungando (si deve liberare gratis dal Chelsea) e quindi l'alternativa Luka Jovic è assolutamente concreta. Il serbo, reduce da due stagioni deludenti, potrebbe eventualmente sbarcare in rossonero in prestito con diritto di riscatto. In casa Real, c'è poi un altro possibile obiettivo di mercato del Diavolo: si tratta del terzino destro Odriozola, prima alternativa nel caso in cui il Milan non dovesse riuscire a riportare Diogo Dalot a Milanello.