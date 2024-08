Gazzetta - Nuovi gol per Fonseca: arriva Abraham. Saelemaekers a Roma

Tammy Abraham è virtualmente un nuovo giocatore del Milan. A meno di ventiquattro ore dalla chiusura del mercato, è stata finalmente raggiunta l'intesa fra il Diavolo e la Roma, che alla fine hanno deciso di chiudere questa maxi operazione che vede coinvolto anche Alexis Saelemaekers in prestito. Scrive La Gazzetta dello Sport che così Paulo Fonseca avrà finalmente un nuovo centravanti a disposizione, un vice Morata che possa essere, si spera, all'altezza del ruolo dopo il fallimento di Luka Jovic.

SCAMBIO DI PRESTITI - Nella serata di ieri, per un momento, si è veramente pensato che l'affare potesse saltare, ma le parti l'avrebbero riacciuffato in tempo rimettendolo in piedi fino a giungere a destinazione. Gli ostacoli iniziali sono stai superati scrive la rosea: riguardavano le diverse valutazioni che i due club facevano dei giocatori, e l'ingaggio dell'attaccante inglese.

L'intenzione di Roma e Milan era quella di cedere i rispettivi tesserati senza compromettere più di tanto il bilancio, ma i due club avevano visioni troppo diverse in merito alla quotazione dei giocatori. Ed allora, pur di soddisfare entrambi le parti in causa, si è modificata in corsa la formula dell'affare: da titolo definitivo a prestiti.

Tammy Abraham sarà dunque rossonero a tempo, così come Saelemaekers in giallorosso. Trovata in extremis anche una soluzione per l'alto ingaggio dell'attaccante inglese, che si è detto disposto a rinunciare a parte dei 5,5 milioni che guadagna a Roma pur di giocare a San Siro, non da avversario ma da protagonista.