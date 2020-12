Gazzetta - Oltre a Ibra c’è di più: nel Milan segnano tutti. E la difesa regge nonostante i problemi

Milan Ibra dipendente? Macché! È chiaro, la presenza di super Zlatan ha dato (e darà ancora) una marcia in più alla squadra, ma i rossoneri sono riusciti a fare a meno del fuoriclasse svedese, sfornando ottime (e vincenti) prestazioni. Sempre a suon di gol. Theo e soci, infatti, hanno segnato 32 reti nelle prime quattordici giornate di campionato, ben 19 in più rispetto alla passata stagione (13).

GOL A RAFFICA - Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Milan manda in porta praticamente tutti: fin qui sono andati a segno ben 13 giocatori in Serie A, tra difensori, centrocampisti e attaccanti. Un dato che spicca - scrive la rosea - soprattutto in relazione alla lunga assenza di Ibrahimovic. La media realizzativa, poi, è altissima: i rossoneri, dallo scorso 24 luglio (1-1 con l’Atalanta) non sono più scesi sotto i 2 gol a partita.

SQUADRA ROBUSTA - L’attacco funziona, dunque, ma non è l’unico segreto del Milan di Pioli. Le cose, infatti, vanno benissimo anche dietro. Se pensiamo a tutti i problemi che si è trovato ad affrontare il reparto arretrato (tra infortuni e Covid), è un mezzo miracolo che la retroguardia rossonera sia la quarta del campionato. Nonostante le assenze e i tanti cambi di uomini, dunque, la squadra ha retto.