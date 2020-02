Gazzetta - Panchina Milan, due visioni diverse nel club: Maldini e Boban puntano Allegri, Gazidis vuole Rangnick

La conferma di Stefano Pioli sulla panchina del Milan anche per il prossimo anno è piuttosto complicata: servirà infatti o la qualificazione alla prossima Champions League o la vittoria della Coppa Italia. Si tratta di due obiettivi piuttosto complicati da raggiungere e per questo in estate si prospetta un nuovo cambio di allenatore nel club di via Aldo Rossi, dove, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, ci sono due visioni diverse.

DUE VISIONI DIVERSE - Da una parte ci sono Paolo Maldini e Zvonimir Boban, quindi coloro che guidano la parte sportiva del Diavolo, che vorrebbero affidare il Milan ad un tecnico italiano e per questo puntano al ritorno di Massimiliano Allegri, dall'altra invece c'è l'ad Ivan Gazidis che vorrebbe al contrario dare la panchina a Ralf Rangnick. Anche su questo tema, dunque, all'interno della società milanista ci sono due visioni diverse tra la parte sportiva e quella commerciale, come è già successo anche su alcuni obiettivi di mercato che sono stati bloccati dall'ad rossonero.

PRIMO NOME - Allegri è il primo nome della lista di Maldini e Boban, ma sulle sue tracce ci sarebbe anche la Juventus. L'allenatore livornese ha rifiutato diverse offerte provenienti dall'estero in quanto preferirebbe restare in Italia, ma per convincerlo serve un progetto importante e serio. Ma per riportare Max a Milanello sarà necessario convincere anche Gazidis, che punta invece ad un tecnico straniero come Rangnick.