Gazzetta - Pavlovic, il Milan ci punta in ogni caso. Il serbo vuole l'Italia

Il Milan è ancora fermo sul mercato, ma la dirigenza rossonera ha promesso già in diverse occasioni che ci saranno acquisti mirati in entrata per andare a rinforzare la squadra in tutti i reparti del campo. E se le priorità oggi sono il centravanti e il centrocampista difensivo, il Diavolo pensa a muoversi concretamente anche per un nuovo difensore centrale. Con l'addio di Kjaer potrebbe servirne uno anche solo per fare numero ma l'intenzione del club potrebbe essere quella di puntare su un giocatore di prospettiva.

Nelle ultime settimane il nome del centrale serbo Strahinja Pavlovic è stato iscritto sulla lista dei candidati per una nuova maglia nel reparto difensivo rossonero. La predisposizione del Milan nei confronti del classe 2001 è cambiata molto in fretta in questi giorni: come riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina, se prima il club di via Aldo Rossi pensava a un'entrata in difesa solamente in presenza di un'uscita importante, a oggi starebbe invece accarezzando l'idea di puntare su Pavlovic in ogni caso, no matter what. Portarlo a Milano attiverebbe diversi punti a suo favore: in primis si tratta di un centrale mancino, merce rara e nel Milan assente. Poi è un giocatore giovane ma già con esperienze importanti alle spalle: sempre in coppe europee con il Salisburgo, più un Mondiale e un Europeo giocati da titolare con la Nazionale. Sarebbe un colpo sì di prospettiva ma anche da sfruttare subito nel presente.

La rosea continua riportando che la dirigenza milanista ha già strappato il sì del giocatore: lo ha fatto dopo aver allacciato i rapporti con il suo agente Zvonomir Vukic, ex calciatore dello Shakhtar. Nonostante sia sulla lista di diversi club anche esteri (come, per esempio, il Brentford), Pavlovic vuole trasferirsi in Italia. In precedenza era il Napoli a sembrare in vantaggio ma dopo gli acquisti di Rafa Marin e Buongiorno, gli Azzurri non sembrano più interessati. L'ok del giocatore è arrivato anche sulla proposta di stipendio: il Milan duplicherebbe il suo ingaggio, da 700mila euro a 1.5 milione circa. E ora ci sarà da mettersi d'accordo con il Salisburgo che, dal canto suo, non chiederà meno di 20 milioni. Il giocatore è ancora giovane e ha un contratto con gli austriaci fino al 2027: la squadra della Red Bull non vuole svendere un suo talento. In favore dei rossoneri ci sono i buoni rapporti risalenti alla trattativa dell'estate scorsa per Noah Okafor.