Gazzetta - Piatek-Milan, un mese dopo: gol a raffica, Kris mette in fila bomber come Mbappè e Aguero

È passato un mese (o quasi) dal debutto in rossonero di Piatek. E il polacco ne ha fatta di strada. O meglio, ne ha fatti di gol... Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, in appena quattro settimane il “Pistolero” ha messo a referto sette reti, almeno una in tutte le cinque partite giocate da titolare. Se dovesse andare a segno anche martedì in Coppa Italia con la Lazio, eguaglierebbe lo score del suo predecessore, quel Gonzalo Higuain che di mesi a disposizione, però, ne aveva avuti sei.

CHE NUMERI - Insomma, Piatek sembra essere di un altro pianeta. Un marziano più che un semplice bomber. Ronaldo (19 reti) è in testa alla classifica dei marcatori della Serie A, ma Kris è in vantaggio sul portoghese per quanto riguarda i gol su azione (16 contro a 14) e nel conto stagionale (26 contro i 21 complessivi di CR7). Parlando di media-gol, invece, l’attaccante rossonero è secondo solo a Messi tra i cannonieri dei principali tornei in Europa. Mbappè, ad esempio, ha segnato di più (27 reti), ma in 31 partite, per una media a gara dello 0,87. Piatek colpisce 0,96 volte a gara. Staccatissimi gli altri, da Aguero a Salah.

DUELLO POLACCO - Ma la miglior vittoria personale, ad oggi, è quella sul connazionale e amico Lewandoswski, rivale nella nazionale polacca. Lewa ha segnato 25 gol in 33 match tra Bundesliga, Champions, Coppa e Supercoppa di Germania, per una media di 0,76. Piatek punta a superare anche lo storico centravanti del Bayern.