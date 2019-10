Gazzetta - Piatek, Suso e Paquetà a caccia del rilancio: Giampaolo chiede al trio spunti e gol

"Gli uomini forti devono stare in trincea". Lo ha dichiarato ieri Giampaolo parlando di Piatek, ma il riferimento, ovviamente, è a tutti quei calciatori che il tecnico ritiene importanti all’interno della rosa milanista. A Marassi, contro il Genoa, il polacco sarà regolarmente in trincea, o meglio, al centro dell’attacco. Al suo fianco ci sarà Suso, mentre a centrocampo potrebbe esserci spazio per Paquetà.

A CACCIA DI GOL - Tutti e tre hanno un ricordo speciale che li lega a Genova e al Ferraris. Ma torniamo al pistolero. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, fallire l’ennesima occasione - nello stadio che lo aveva esaltato lungo i primi sei mesi di Serie A - potrebbe spingerlo verso la panchina nelle prossime partite, come accaduto alla seconda giornata con il Brescia. Quella volta, a fargli compagnia c’era Paquetà, il quale ha un doppio e piacevole ricordo legato a Marassi: l’esordio in Italia (contro la Samp in Coppa Italia) e quello in campionato (col Genoa).

CERCASI SUSO - Una stagione dopo, Paquetà ritrova il campo dei debutti con più pressione e meno certezze: anche stasera, infatti, non è certo di scendere in campo dall’inizio (è in ballottaggio con Calhanoglu). Non ci sono dubbi, invece, sull’impiego di Suso dal primo minuto. Lo spagnolo, però, sta attraversando una crisi nerissima. Niente gol, niente assist: Jesus non riesce a ritrovarsi neppure nel tridente. L’esperienza col Genoa, prima del ritorno in rossonero, gli è servita per spiccare il volo. Ora Giampaolo si augura che l’aria del Ferraris possa risvegliarlo.