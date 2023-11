Gazzetta - Pioli non rischia ma si incontrerà con Furlani. Situazione infortuni preoccupante

Due punti in quattro giornate di campionato sono pochissime e bastano a far entrare Stefano Pioli nel mirino soprattutto dei tifosi. Un ruolino di marcia deludente che lascia il Milan a un potenziale -8 dall'Inter capolista e senza vittoria dal 7 ottobre, troppo troppo tempo. Eppure il tecnico non è a rischio e gode della fiducia della società. Un incontro e un vertice, nei prossimi giorni, ci sarà ugualmente.

Non a rischio

Come scrive la Gazzetta dello Sport, nonostante il rendimento in campionato inesistente nell'ultimo mese e una fragilità mentale comprovata, Stefano Pioli non è a rischio dopo il pareggio subito dal Milan ieri in rimonta contro il Lecce. L'allenatore gode della fiducia del club che è stata rinnovata anche nelle settimane precedenti dopo le sconfitte con Psg e Udinese, o la rimonta subita dal Napoli. L'ultima vittoria del Milan è targata 7 ottobre, Marassi di Genova. Eppure qualche problema oggettivo c'è e riguarda gli infortuni. Nessuno ha subito più guai fisici dei rossoneri in Europa, nessuno li ha subiti con questa costanza: anche ieri in tre giocatori hanno dato forfait, prima e durante la partita, per condizioni fisiche imperfette. Il conto è salatissimo e abbastanza grave: 24 infortuni in circa 4 mesi di stagione. Un massacro.

Faccia a faccia

Il futuro di Pioli, a oggi, non sembra in bilico ma un confronto con la dirigenza ci sarà comunque. Si sfrutterà questa pausa nazionale per incontrarsi e per un faccia a faccia tra il tecnico e Furlani. L'amministratore delegato rossonero non era a Lecce ieri perché impegnato a Dubai a inaugurare i nuovi uffici del club rossonero sul territorio. Anche Moncada era in viaggio di lavoro. Al loro ritorno, ipoteticamente a metà settimana, la dirigenza si siederà a colloquio con Pioli e si cercherà di capire come superare questa fase di crisi che la squadra sta attraversando, con un focus importante sul problema degli infortuni.