Gazzetta - Pioli spiazza e spazza Allegri: Tomori e Brahim cancellano Londra

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Dopo la brutta figura di Londra, il Milan era chiamato ad una risposta che è prontamente arrivata. I rossoneri, nella partita di ieri sera a San Siro, hanno trovato l'ennesimo successo stagionale, battendo la Juventus per 2-0. Grande prestazione dei ragazzi di Pioli, che, secondo La Gazzetta dello Sport, sono stati squadra in tutto. Una vittoria di un organismo sano e che sa assorbire le delusione, oltre che ad essere ricco di conoscenze. Per una notte il Milan ha riposato da capolista della classifica.

La vittoria di Pioli

I rossoneri portano a casa i tre punti, analizza la rosea, anche grazie al disegno tattico di Pioli, lucido e spiazzante: Theo Hernandez ha giocato da mediano al fianco di Bennacer, mentre Pobega e Tonali sono andati a prendere a uomo Locatelli e Rabiot. Lasciata libertà a Brahim di convergere e accentrarsi, mentre Kalulu ha chiuso ogni spazio a Kostic giocando da terzino bloccato. Una lezione di tattica che Allegri ricorderà per molto, molto tempo.

Decisivi Tomori e Diaz

Nonostante la brutta prestazione contro il Chelsea, Stefano Pioli conferma Fikayo Tomori al centro della difesa, con al suo fianco Gabbia e Kalulu spostato sulla destra, mentre a sinistra ritorna il solito Theo Hernandez. E il difensore inglese ripaga la fiducia del mister: gol e prestazione di livello assoluto. Anche Brahim Diaz non delude le aspettative. Pioli lo schiera dopo aver dato spazio a De Ketelaere, e alla prima occasione buona realizza un gol incredibile chiudendo definitivamente i giochi a San Siro.