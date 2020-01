Gazzetta - Pranzo d’addio per Piatek, Suso e Paquetà: per loro potrebbe essere l’ultima a San Siro

Un insolito pranzo d’addio. Come riporta La Gazzetta dello Sport, quella di oggi potrebbe essere l’ultima volta a San Siro (perlomeno da giocatori del Milan, da avversari chissà) per Piatek, Suso e Paquetà. I tre partiranno dalla panchina e potrebbero trovare spazio a gara in corso. Ma non è questo il punto. A prescindere dal loro utilizzo con l’Udinese, il polacco, lo spagnolo e il giovane brasiliano potrebbero ritrovarsi a breve con un’altra maglia.

CAPOLINEA - Venerdì prossimo il Milan giocherà a Brescia e domenica 2 febbraio, quando a San Siro arriverà il Verona, saranno trascorse 48 ore dalla fine del mercato invernale. La rosa milanista potrebbe essere profondamente cambiata. Lo 0-0 con la Samp ha compromesso la storia in rossonero di Piatek (prestazione anonima), Suso (coperto dai fischi) e Paquetà (entrato in campo nel finale). A Cagliari tutti e tre avevano concluso la partita tra le riserve e potrebbero restare in panchina anche oggi.

SUL MERCATO - La discreta prova offerta in Coppa Italia non cambia la posizione del pistolero, che resta sul mercato. Così come Suso, preso di mira dai tifosi anche contro la Spal. In uscita pure Paquetà, che non sembra rientrare nei piani di Pioli: "È un bravissimo calciatore", ha dichiarato il tecnico emiliano, che però non si opporrebbe a una sua eventuale cessione.