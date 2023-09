Gazzetta - Pulisic: "Fiduciosi per lo scudetto: mai vista tanta passione. Sogno il gol nel derby. Leao? Tra i migliori al mondo"

Christian Pulisic ci ha messo pochissimo a entrare nel cuore dei tifosi rossoneri. E il Milan ci ha messo poco a fare breccia in quello dell'attaccante americano. "Amore a prima vista per i milanisti? Sì è stato amore a prima vista anche per me, soprattutto quando ho visto i tifosi. Non avevo mai trovato una passione come questa", ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport questa mattina il numero 11 rossonero. Ora si comincia a fare sul serio e fra tre giorni lo statunitense scenderà in campo nel suo primo derby della Madonnina.

Primi passi

Nella chiacchierata con la rosea, Pulisic ripercorre i suoi primi mesi da nuovo calciatore del Diavolo. In particolare individua due momenti in cui ha percepito la scintilla di questo nuovo amore a tinte rossonere: "La prima partita, a Bologna. È stata una gran serata. E il riscaldamento della prima partita a San Siro, mentre camminavo alzavo la testa e vedevo tutti quei tifosi. Bellissimo". Solo una partita ma già un gol segnato, il rapporto con San Siro è già sbocciato: "Ho giocato in alcuni dei migliori stadi al mondo ma San Siro è uno dei più impressionanti". Pulisic è stato il colpo americano del Milan a stelle e strisce di Gerry Cardinale: "Ho avuto solo una conversazione con lui, mi ha detto che era entusiasta di avermi al Milan e per me è lo stesso". Ma gli incontri importanti sono stati quelli con i nuovi compagni di squadra, specialmente i due nuovi compagni di reparto. "Rafa è già uno dei migliori giocatori al mondo, su quella fascia con lui e Theo siamo fortissimi. Mi diverto molto a giocare con loro", dice su Rafa Leao. Mentre su Olivier Giroud commenta: "Mi colpisce perché segna sempre, è sempre nella posizione giusta. Sul campo ci troviamo molto bene. E poi è una persona fantastica". Sensazioni positive anche dal nuovo tecnico Stefano Pioli, di cui apprezza la schiettezza: "Ti dice la sua opinione duramente e questo mi piace, è quello che cerco in un allenatore". E poi ancora: il più intelligente in campo Rade Krunic, il più silenzioso Pierre Kalulu e il più divertente Yacine Adli.

Derby

L'attesa per il derby è già alle stelle. Per Pulisic, così come per molti nuovi volti rossoneri, sarà il primo: un'esperienza che non si può nè immaginare nè dimenticare tanto facilmente. L'americano è consapevole delle insidie dell'Inter: "La squadra è forte ed è difficile giocarci contro. Sanno difendere molto bene con un blocco basso e allo stesso tempo hanno la qualità per fare gol in contropiede". Ma anche il Milan ha i suoi punti di forza, secondo Pulisic soprattutto in mezzo al campo: "Loftus-Cheek è un giocatore fortissimo, lo conosco bene. E Reijnders ha una grande abilità con la palla, è speciale. Per me, è top top, un giocatore di primissimo livello". Il sogno è facile da intuire ma esprimerlo a voce, per una persona razionale e amante degli scacchi come lo statunitense, può aiutare: "Fare gol, come per ogni attaccante. Oppure dare un assist, che è sempre bello. Ho voglia di giocare il derby e la Champions, non vedo l’ora. Abbiamo cominciato alla grande, so che faremo il meglio possibile e voglio vincere". Alla lunga, però, non sarà certo la prima sfida all'Inter dell'anno a determinare gli esiti della stagione, qualsiasi sia il risultato. Dunque, il vero obiettivo rossonero è ben chiaro nella testa di Pulisic: "Siamo fiduciosi per lo scudetto, abbiamo giocatori forti, sono arrivati ottimi calciatori, c’è un grande mix di talento. Possiamo vincere".