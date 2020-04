Gazzetta - Rebic: "Giocando con continuità ho mostrato il mio valore. Futuro? È prematuro parlarne ora"

Da oggetto misterioso a punto di forza: Ante Rebic ci ha messo un bel po’ a "esplodere", ma alla fine ne è valsa la pena. Ora il croato, dopo una prima parte di stagione da dimenticare, è un pilastro del Milan, un giocatore imprescindibile nello scacchiere di Pioli. L’emergenza Coronavirus, purtroppo, ha imposto lo stop al campionato proprio nel momento in cui l’attaccante rossonero stava andando a cento all’ora.

"La cosa più importante è la salute - ha affermato alla Gazzetta dello Sport - quindi consiglio a tutti di rispettare le regole, con la speranza che questa situazione finisca presto. Non vedo l’ora che tutto torni alla normalità per continuare a fare quello facevo prima dello stop. Nel 2020 ho finalmente avuto l’occasione per giocare diverse partite di fila e mi è servito per dimostrare ciò che sono in grado di fare. Ho sfruttato il momento nel miglior modo possibile".

Come detto, dopo parecchi mesi vissuti ai margini, Rebic è riuscito a prendersi il Milan: "In realtà me lo aspettavo perché nelle ultime tre stagioni avevo giocato ininterrottamente, facendo molte cose buone sia con l’Eintracht sia in nazionale. Stavo solo aspettando di avere la possibilità al Milan di mostrare ciò che so e quanto posso rendere. Detto questo, ho sicuramente ancora margini di crescita che voglio sfruttare. Milan-Udinese gara della svolta? È stato bello segnare quei due gol, soprattutto perché ci hanno portato la vittoria. Sicuramente è stata l’occasione che mi ha permesso di dimostrare al Milan le mie qualità".

Una considerazione anche su Stefano Pioli, il tecnico che gli ha dato spazio e fiducia: "Non spetta a me parlare del futuro dell’allenatore", ha dichiarato a proposito di una eventuale conferma dell’attuale mister rossonero. "Onestamente - ha aggiunto - ho sempre creduto in me stesso. Pioli mi ha dato la possibilità di giocare qualche partita di fila per mostrare cosa posso fare ed io ho cercato di rispondere al meglio".

Per quanto riguarda il futuro (è in prestito al Milan fino al 2021), Rebic preferisce non sbilanciarsi: "Credo che sia prematuro parlarne ora. Quello che sta accadendo in questo periodo è un’ulteriore prova che nella vita non si può fare alcun tipo di previsione, quindi penso sia stupido dire qualcosa su ciò che accadrà tra un anno. Vedremo".