Gazzetta - Rebic-Giroud, pronta la staffetta: Ante subito in campo per sorprendere, Olivier a gara in corso

La prima volta è stata eccitAnte, anche se il risultato, alla fine, non è stato favorevole. Rebic ha disputato un’ottima gara ad Anfield, realizzando anche il gol del momentaneo 1-1 rossonero. Non è bastato, ma poco importa: il croato ha dimostrato di avere la forza e le qualità giuste per calcare certi palcoscenici.

TRASCINATORE - Per Rebic, contro l’Atletico, sarà la seconda presenza assoluta nella grande Europa, la prima nello stadio di casa. Come riporta La Gazzetta dello Sport, sarà lui titolare dell’attacco del Milan, con Giroud - ancora non al top - pronto alla staffetta. Ante si è calato alla perfezione nel ruolo di centravanti e trascinatore in assenza dei big. E più il livello si alza - sottolinea la rosea - più fa la parte del gigante: due assist nella vittoria sulla Lazio, il gol personale allo Stadium e un altro contro il Liverpool. Insomma, mister Pioli può contare su Ante, giocatore sempre sul pezzo e utile alla causa.

JOLLY - Se poi l’andamento della partita dovesse richiedere l’inserimento di un'altra punta, l’allenatore rossonero potrà contare su Giroud, un habitué della Champions. Non l’ha mai giocata a San Siro, ma nel torneo si è già visto 45 volte, con 19 reti segnate, di cui una - nel 2021 - proprio all’Atletico Madrid. Stasera, come detto, Olivier partirà dalla panchina, con il suo carico di gol ed esperienza: anche per lui, come per il Milan, l’Europa è casa.