Gazzetta - Rebic-Mandzukic: spazio alla coppia croata nello spareggio Champions contro la Lazio

Zlatan Ibrahimovic non sarà a disposizione nemmeno stasera contro la Lazio, ma questa volta il suo sostituto non sarà Rafael Leao: Stefano Pioli, rimasto deluso delle prestazioni del portoghese nelle ultime settimane, ha infatti deciso di cambiare e così contro i biancocelesti, a guidare l'attacco rossonero, sarà Mario Mandzukic.

COPPIA CROATA - Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'ex Juventus e Bayern Monaco non sarà però l'unico croato in campo: a sinistra, ci sarà infatti Ante Rebic, suo ex compagno nella Croazia che ha sfiorato il colpaccio all’ultimo Mondiale (sconfitta in finale dalla Francia). Pioli si affida a loro quindi nel match contro la Lazio che profuma di spareggio Champions: per i biancocelesti si tratta dell'ultima chance per restare in corsa, mentre il Diavolo vuole riscattare la sconfitta di mercoledì contro il Sassuolo e riprendersi il secondo posto in classifica dopo il sorpasso dell'Atalanta.

SIMILE A IBRA - In questo momento decisivo della stagione, c'è bisogno di tutta l'esperienza di Mandzukic, nonostante la sua condizione fisica non sia ancora ottimale. Tra l'altro, il croato, a livello tecnico, è anche il giocatore che assomiglia di più ad Ibrahimovic, così come dal punto di vista caratteriale. Non essendo al 100%, Mario avrà però bisogno di essere supportato con continuità dai compagni di squadra, in particolare dal suo connazionale Rebic, il quale dovrà sfruttare al massimo gli spazi che creerà Mandzukic.