Gazzetta - Rebus del 9: il Milan vuole Zirkzee, ostacolo commissioni. Lukaku, interesse reciproco

La stagione è finita da meno di un paio di settimane, il calciomercato aprirà tra poco meno di un mese, ma i discorsi su trattative, suggestioni, piste e contatti sono già all'ordine del giorno. Lo sono in particolare per il Milan che all'inizio di questa estate, una volta che sarà ufficializzato il nuovo allenatore, si dirigerà con forza verso una nuova punta. A oggi i nomi principali, stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, sono due: Joshua Zirkzee e Romelu Lukaku. C'è da sciogliere il rebus.

Gli ostacoli di Joshua

La rosea oggi illustra le due situazioni, partendo da quella di Joshua Zirkzee che è indicato come l'obiettivo principale per la maglia numero 9 del Milan. Non è una novità, l'olandese piace alla dirigenza rossonera da molto tempo, probabilmente già da prima della sua esperienza in Italia con la maglia del Parma. Chiaro che dopo le ultime due stagioni, e specialmente dopo questa che si è appena conclusa, l'interesse per l'olandese non ha fatto che aumentare. Il giocatore è in cima la lista da mesi e da tempo gli addetti ai lavori rossoneri hanno preso contatti con gli agenti del calciatore. Dalla parte del Milan gioca sia la volontà del calciatore, che rimarrebbe volentieri in Italia e si vestirebbe rossonero senza indugi, sia la clausola da 40 milioni decisamente abbordabile. A remare contro sono, invece, gli accordi da trovare con l'agente. Kia Joorabchian chiede una commissione alta, si parla di circa 15 milioni: una cifra che il Milan non ha intenzione di spendere. In totale il club di via Aldo Rossi ha messo in conto di spendere un 45 milioni, non di certo 55, specialmente se il prezzo del cartellino è relativamente basso. Il Milan tiene Zirzkee come priorità ma siamo ancora lontani dalla stretta di mano.

La pista Romelu

E così, visti gli ostacoli che esistono al momento sulla trattativa Zirkzee, il club rossonero setaccia un'altra strada, mano "verde" ma comunque suggestiva: Romelu Lukaku. Il belga, nell'ultima stagione alla Roma, sembrava promesso sposo del Napoli, soprattutto considerato l'arrivo di Antonio Conte sulla panchina partenopea, l'unico che è stato capace di farlo rendere al top dei suoi mezzi negli ultimi anni. Lo scambio Osimhen-Lukaku con il Chelsea, più soldi in favore degli azzurri, sembra poter prendere forma ma l'arrivo di Enzo Maresca a Londra potrebbe aver scombinato leggermente i piani. E così il Milan drizza le antenne. Possibile che si viaggerà a Londra per parlare con i Blues, società con cui il Milan ha ottime relazioni. Al momento dall'Inghilterra aprono solo alla cessione definitiva, dietro pagamento della clausola da 45 milioni. Da parte sua, Big Rom - nonostante il passato nerazzurro e le scaramucce con Zlatan Ibrahimovic - sarebbe interessato a tornare a Milano per competere ad alti livelli. Qui potrebbe continuare a guadagnare 7.5 milioni netti conservando i benefici del Decreto Crescita. Ora la palla è tra i piedi rossoneri: Zirkzee è la prima pista, ma la soluzione Lukaku potrebbe prendere piede.