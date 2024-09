Gazzetta - Rinnovi, Mike più avanti di Theo: pronta l'offerta per Maignan

Chiuso definitivamente il capitolo calciomercato, adesso la dirigenza rossonera dovrà mettersi al lavoro per affrontare ciò che diventerà la priorità rossonera da qui in avanti. Stiamo parlando dei rinnovi contrattuali di Mike Maignan e Theo Hernandez. I due calciatori francesi andranno in scadenza fra due anni, nel 2026, e da via Aldo Rossi l'intenzione è quella di blindarli. Non sarà facile: in linea con il valore raggiunto dai due calciatori, le richieste sono importanti.

Più Mike di Theo

Ai piani alti di Casa Milan l'obiettivo primario - ovviamente - è quello di trattenere entrambi i giocatori che nei loro anni di permanenza in rossonero si sono affermati come personalità forti all'interno dello spogliatoio oltre che leader tecnici in campo. Eppure, come scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport, a oggi la situazione legata al portiere sembra essere decisamente migliori rispetto a quella di Theo. Di recente, prosegue la rosea, ci sono stati contatti tra il club e l'entourage. Ancora il Milan non ha formulato un'offerta vera e propria ma ha solo sondato il terreno. La proposta, verosimilmente, arriverà prossimamente ed è possibile che si arrivi a quanto percepisce Leao. Il portoghese incassa circa 5.5 milioni. Attualmente invece Maignan guadagna 3.2,

Leader

Da un punto di vista prestazionale e di carattere l'impatto di Maignan con l'universo rossonero è stato vincente fin da subito. Il francese è arrivato quasi in punta di piedi dopo il rifiuto di rinnovo di Donnarumma e nella prima stagione si è affermato come miglior portiere di Italia e tra i migliori al mondo, contribuendo a vincere il diciannovesimo scudetto della storia rossonera. Nelle successive due stagioni il rendimento è leggermente calato, anche per colpa di infortuni gravi, ma la sua leadership e il suo carisma rimangono una delle qualità che più dovrebbero fare bene allo spogliatoio. Parlando di campo recentemente Maignan ha fatto mea culpa sul rendimento delle sue ultime stagioni e in questo senso è pronto a tornare sui livelli stratosferici del primo anno. Se dovesse succedere il francese non solo porterebbe il Milan in alto ma si avvicinerebbe sempre di più all'agognato rinnovo di contratto.