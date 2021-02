Gazzetta - Rinnovo Gigio, avanti piano: dal Milan 7,5 mln per 5 anni, ma Raiola punta a un accordo-ponte

Non sarà una trattativa semplice. E non potrebbe essere altrimenti visto l’interlocutore. La trattativa in questione è quella per il rinnovo di Donnarumma, ma l’interlocutore "complicato" non è Gigio bensì il suo agente, quel Mino Raiola che, ovviamente, punta a strappare le migliori condizioni possibili per il suo assistito.

LA PROPOSTA - Nelle ultime settimane non si sono registrati passi in avanti: come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, le conversazioni con Raiola non hanno portato sostanziali progressi. Il Milan ha messo sul piatto un ricco quinquennale da 7.5 milioni di euro netti a stagione, ma il noto manager vorrebbe prolungare il contratto per un anno, al massimo due.

FIDUCIA? - L’offerta da 75 milioni lordi, dunque, non ha smosso Raiola, che punterebbe a un accordo-ponte, più che a un prolungamento vero e proprio. "Faremo il possibile - ha dichiarato Gazidis a Sky in merito ai rinnovi - ma sarà anche una scelta dei giocatori. Ho fiducia". Sul fronte Donnarumma il Milan cercherà di spuntare almeno un contratto fino al 2023, ma non sarà semplice.