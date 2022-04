Gazzetta - Rinnovo Ibra: Investcorp potrebbe farlo rimanere in rossonero

MilanNews.it

Dopo una prima parte di stagione convincente, condita da 7 gol in campionato, da quando è iniziato il 2022 Zlatan Ibrahimovic non ha più avuto occasione di determinare all'interno dell'attacco del Milan, a causa dei continui guai fisici che lo hanno perseguitato. Dall'ultimo gol contro il Venezia, secondo quanto riporta stamattina la Gazzetta, Ibra ha giocato solo due partite da titolare.

Futuro in bilico

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sottolinea quanto il fuoriclasse svedese mai come quest'anno sta pensando seriamente ad appendere gli scarpini al chiodo. L'unica costante è che Ibra vuole scegliere autonomamente come ha ricordato anche ieri sui propri profili social in cui ha scritto: "Decido io quando smettere". Per questo motivo, pare sia già fissato per la fine della stagione l'incontro con l'area tecnica rossonera che, pur con i cambi che potrebbero esserci a livello societario, sarà ancora composta da Maldini e Massara. L'idea sarà quella di essere realisti e cercare di capire quanto questo Ibra può dare ancora a livello sportivo a questo Milan. Ma, se dovesse concretizzarsi seriamente anche l'affare Investcorp, ecco che entrerebbero in gioco anche altre variabili interessanti.

Ibra uomo-immagine

La caratura dello Zlatan Ibrahimovic personaggio è risaputa. Forse l'immagine che il fuoriclasse svedese si è costruito nei suoi anni di carriera è anche più grande di quella dell'Ibra calciatore. Tra biografie molto vendute e molto lette, post social seguitissimi, Ibra ha sempre mantenuto altissimo il suo appeal non solo presso i fan rossoneri ma in generale presso quelli di tutto il mondo. Per questa ragione, scrive sempre la Gazzetta, Investcorp potrebbe decidere di puntare ancora su Zlatan. Un simbolo del Milan e del calcio che il fondo del Bahrein potrebbe essere intenzionato a sfruttare a livello di immagine. Certo, l'ingaggio dovrà essere drasticamente ridotto e il giocatore dovrà garantire una condizione fisica accettabile. Inoltre, questo non escluderebbe l'intervento sul mercato per rinforzare il reparto offensivo. Comunque andrà a finire, tutti i discorsi sono comunque rimandati a fine stagione, nella speranza che Ibra possa ancora essere determinante in queste ultime 5 gare di campionato.