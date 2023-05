Gazzetta - Rinnovo Leao, avanti tutta: obiettivo firma prima dell'euroderby

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

In questo finale di stagione, il Milan non è atteso solo da grandi sfide in campo, ma si gioca anche una grande partita fuori dal terreno di gioco, vale a dire quella che riguarda il rinnovo di Rafael Leao. Si tratta di una trattativa che va avanti ormai da diversi mesi, ma mai come in questo momento la firma del portoghese è vicina da essere messa finalmente sul nuovo contratto.

FIRMA IN ARRIVO? - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che difficilmente la fumata bianca arriverà oggi visto che il Diavolo è concentrato solo sul match contro la Cremonese, ma da domani giorno può essere quello buono: i giorni più caldi potrebbero essere lunedì e martedì della prossima settimana perchè l'ideale per il Milan sarebbe chiudere il rinnovo di Leao prima dell'andata del derby di Champions League contro l'Inter. In via Aldo Rossi sperano che l'accelerata decisiva possa arrivare a brevissimo, così da mettere finalmente la parola fine a questa infinita vicenda. La trattativa è dunque vicina alla conclusione, con Leao che ha accettato la proposta rossonera da 7 milioni di euro per cinque anni più due milioni alla firma. Ora manca solo la fumata bianca da Lisbona per la nota vicenda della multa dello Sporting.

STASERA IN PANCHINA - Intanto il giocatore resta concentrato su questo finale di stagione in cui il Milan si gioca tanto in Italia e in Europa e ha bisogno del miglior Leao. Stasera contro la Cremonese, Rafa partirà inizialmente dalla panchina perchè Stefano Pioli vuole farlo riposare un po' in vista dei prossimi match fondamentali contro Lazio (campionato) e Inter (Champions League). In caso di necessità, ovviamente l'attaccante portoghese è pronto ad entrare a partita in corso, ma a Milanello sperano che non ci sia bisogno del suo ingresso in campo.