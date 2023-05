Gazzetta - Rinnovo Leao, ci siamo quasi: Lille pronto a versare 22 milioni per saldare lo Sporting

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Come riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, i vertici del Milan sono in continuo contatto con quelli dello Sporting Lisbona: non è da escludere che la fumata bianca arrivi nel mezzo della settimana, dopo che è stato raggiunto l'accordo economico tra Milan e Leao per il prolungamento di cinque anni per il talento portoghese. Tutto è pronto, manca solo il nodo Sporting.

, scrive la, in sintonia con il Milan ha dato la disponibilità a riconoscere i 22 milioni indicati dalla varie sentenze in diversi gradi di giudizio. La richiesta dello, tuttavia, è di ben, ovvero la clausola pattuita all'epoca conquando vestiva la maglia biancoverde. Nei prossimi giorni si proverà a chiudere, ma se così non fosse, il Milan non aspetterebbe più, lasciando allola possibilità di fare le ulteriori richieste a tempo debito.

Il contratto

Il Lille è d'accordo con il Milan, ed è pronto a stringere i tempi e versare quindi questi famosi 22 milioni per mettere in sicurezza il patto con Leao. Il portoghese vuole risolvere in fretta i problemi con il suo vecchio club di Lisbona, così da sottoscrivere il nuovo contratto da 7 milioni netti a stagione almeno per i prossimi cinque anni.