Gazzetta - Rinnovo Leao: i milioni della Champions potrebbero aiutare il Milan

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

I contatti tra le parti sono continui e la volontà è sempre quella di arrivare il prim possibile ad un accordo, ma per il momento tra il Milan e Rafael Leao un'intesa per il rinnovo di contratto dell'attaccante non è stato ancora trovato. La qualificazione ai quarti di Champions League, che porterà oltre 20 milioni di euro nelle casse del Diavolo, potrebbe però dare una mano importante al club di via Aldo Rossi.