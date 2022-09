Gazzetta - Rinnovo Leao: i prossimi tre mesi saranno decisivi. Lui ha fretta di firmare, il Chelsea pressa. Il Milan...

MilanNews.it

Milan-Napoli è stata anche la partita delle assenze visto che nelle due squadre mancavano i rispettivi giocatori più forti, vale a dire Rafael Leao e Victor Osimhen. Alla fine l'assenza che ha pesato di più è stata sicuramente quella del portoghese, senza il quale i rossoneri perdono velocità, imprevedibilità e gol. La squadra di Stefano Pioli ha costruito comunque tante occasioni da rete, ma è innegabile che con l'ex Lille in campo forse la partita sarebbe andata diversamente.

LEAO HA FRETTA - Come riporta La Gazzetta dello Sport, vista l'importanza del giovane attaccante esterno, in via Aldo Rossi il suo rinnovo continua ad essere una delle priorità più importanti, anzi sicuramente è la più importante: su questo fronte le prossime settimane saranno fondamentali, anche perchè il Chelsea, che ha provato a strapparlo al Milan questa estate, punta a riprovarci anche a gennaio. Leao ha fretta di firmare un nuovo contratto. Il dialogo con il club rossonero è in corso, ma per ora l'accordo è lontano.

QUESTIONE RISARCIMENTO - Il giocatore chiede un ingaggio da 7 milioni di euro a stagione, mentre i dirigenti del Diavolo sono intenzionati ad offrire qualcosa in meno, parliamo di una cifra intorno ai 6 milioni all'anno. Ma il grande tema di discussione resta sempre il famoso risarcimento allo Sporting Lisbona, con Leao che deve pagare 19 milioni di euro alla sua ex squadra per la rescissione unilaterale del 2018. Inizialmente sembrava che questa somma dovesse essere divisa tra il Lille, il Milan e il giocatore, ma ora Rafa chiede che siano le due società, in particolare quella rossonera, a farsi carico del pagamento. La partita del rinnovo si gioca intorno a questo tema. Da parte di tutti c'è voglia di andare avanti insieme, ma servirà uno sforzo importante per arrivare ad un'intesa. La questione resta aperta, i prossimi tre mesi saranno fondamentali.